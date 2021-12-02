«Ми в контакті з українським урядом» – посольство США щодо заяв Зеленського про спробу перевороту

Сполучені Штати контактують із українською владою щодо ймовірних спроб державного перевороту, раніше анонсованих президентом Володимиром Зеленським. Про це в посольстві США повідомили на запит Радіо Свобода.

«Нам відомі нещодавні заяви президента Зеленського. Ми перебуваємо в контакті з українським урядом для подальшого обговорення та отримання додаткової інформації. Ми стурбовані ознаками того, що Росія розробила плани щодо подальших і більш значущих агресивних дій проти України. Ці плани включають зусилля з дестабілізації України зсередини, а також масштабні військові дії», – зазначають у посольстві.

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Водночас дипломатичне відомство закликає всіх учасників української політики об’єднатися:

«Загалом, наше послання всім складовим українського політичного спектру полягає в тому, що зараз не час для внутрішньополітичних розламів. Зараз настав час об’єднатися як нація перед загрозою російської агресії. Сполучені Штати незмінно підтримують народ України та повний суверенітет і територіальну цілісність країни».

26 листопада президент України на пресмарафоні заявив, що має інформацію про підготовку на 1-2 грудня за участю «представників Росії» спроби державного перевороту в Україні.

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Володимир Зеленський дослівно сказав: «У нас є не тільки агентурна інформація, в нас є навіть звукова інформація, де представники з України, скажімо так, з представниками з Росії обговорюють участь Ріната Ахметова (олігарх – ред.) у державному перевороті в Україні, що буде залучено мільярд доларів». Доказів своїх слів він не навів.

Після цього помічниця державного секретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід заявила, що Вашингтон «на зв’язку з українським урядом» і намагається отримати додаткову інформацію.

У Кремлі заяву Зеленського заперечили, а Ахметов назвав її «суцільною брехнею».