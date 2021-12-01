Президент у посланні до ВР згадав про системну боротьбу з олігархами і 20% ВВП у руках «одного громадянина»

Президент Володимир Зеленський під час послання до Верховної Ради висловив упевненість, що Україна покінчить з олігархатом, оскільки розпочато системну боротьбу.

«Ми вперше за 30 років розпочали системну боротьбу з олігархами. Хтось каже: правильно говорити не «з», а «проти» олігархів. А я скажу: правильно не говорити, а це робити. І я впевнений, що Україна в цій боротьбі переможе. Україна з цим закінчить», – сказав Зеленський.

Крім того, на початку свого виступу він визнав, що в Україні досі немає розуміння того, що Основний закон – це «великий суспільний договір, а не маленький кулуарний «договорнячок», де політики працюють на 100% громадян, а не 20% ВВП одного громадянина».

Хто є цим громадянином із коштами, еквівалетними 20% ВВП, президент не вказав. Водночас раніше олігарх Ігор Коломойський у пресі казав про частку СКМ у ВВП України у розмірі 20% – власником групи СКМ є Рінат Ахметов. Сам Ахметов незабаром після цієї заяви сказав, що не вважає себе олігархом, а інвестором, і що «група СКМ – найбільший платник податків та роботодавець України».

Минулого тижня на пресмрафоні президент Володимир Зеленський заявив про підготовку спроби державного перевороту в Україні у перших числах грудня з участю «представників Росії». «В цю війну» втягують бізнесмена Ріната Ахметова, зазначив президент. Ахметов у коментарі Радіо Свобода назвав це «суцільною брехнею» і сказав, що його обурює «поширення цієї брехні, незалежно від того, якими мотивами керується президент».

Рінат Ахметов – найбагатша людина України.

Гірничо-металургійний комплекс, енергетичні та страхові компанії, банк, медіа, транспортний бізнес, сільське господарство, елітна нерухомість – усе це сфери його інтересів. Головний актив, у якому Ахметов їх сконцентрував, – найбільша фінансово-промислова група України SCM.

Окрім того, Ахметов має футбольний клуб «Шахтар», благодійний фонд свого імені та холдинг «Медіа Група Україна» (до нього, зокрема входять телеканали «Україна» та «Україна 24»).

За останній рік Ахметов майже утричі збільшив свій капітал і нині його статки оцінюють у 7,6 мільярда доларів.