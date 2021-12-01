Організатори акції в Києві озвучили вимогу відставки президента Зеленського

У центрі Києва увечері 1 грудня триває акція протесту «Захисти Україну – зупини переворот». Організатори – громадське об’єднання «Рух опору капітуляції», партія «Демократична сокира» – вимагають, зокрема, відставки президента Володимира Зеленського. Цю вимогу зачитали зі сцени акції.

Також організатори вимагають звільнення голови Офісу президента Андрія Єрмака та заступника секретаря РНБО Руслана Демченка та перевиборів до Верховної Ради.

До акції також долучилися кілька народних депутатів від опозиційних фракцій та позафракційні.

Організатори мітингу називають свою акцію мирною. Як заявив в ефірі Радіо Свобода співорганізатор події, волонтер Мирослав Гай, учасники акції згодом вирішать, чи буде вона безстроковою.

Володимир Зеленський наразі не коментував акцію протесту.

Київська міська державна адміністрація повідомляла про обмеження руху транспорту центральними вулицями столиці.

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Як повідомляє патрульна поліція Києва, для забезпечення публічної безпеки залучили понад 3 тисячі правоохоронців та 1,5 тисячі службовців Національної гвардії.

Як повідомляють кореспонденти Радіо Свобода, правоохоронці перевіряють речі перехожих, які перетинають кордони поліції.

Ініціатори акції звинувачують голову Офісу президента у зриві операції із затримання російських найманців «вагнерівців». Сам Єрмак звинувачення відкидає.