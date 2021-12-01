«Найкращий допит у житті»: Лерос розповів про свій візит до ДБР

Народний депутат Гео Лерос розповів про те, як пройшов його візит до Державного бюро розслідувань 1 грудня. Про це він розказав у ефірі Радіо Свобода на акції протесту в центрі Києва.

«Це найкращий мій допит у житті, бо вперше в житті мене слідчий благав посидіти ще 5-10 хвилин», – сказав Лерос.

За його словами, він не давав свідчень, оскільки його адвокати були зайняті на іншому судовому засіданні. Парламентар повторив переконання, що виклик до ДБР був пов’язаний із наміром не допустити його присутності у Верховній Раді, де сьогодні виступав президент Володимир Зеленський.

«У двох моїх адвокатів сьогодні було судове засідання. Я одразу його (слідчого – ред.) попередив, що я не можу давати будь-які свідчення, так як у мене немає адвокатів. Наостанок він каже: я вас благаю посидіти ще трошки. Ну це зрозуміло, щоб я не був там», – вважає народний депутат.

У ДБР повідомлень про перебіг допиту Лероса не оприлюднювали.

4 листопада, коли президент був у парламенті, народний депутат Гео Лерос показав Володимиру Зеленському середній палець, що вважається непристойним жестом. Також з трибуни Лерос назвав Зеленського «зрадником». До 10 січня 2022 року у зв’язку з цим Лерос, за рішенням суду, – під особистим зобов’язанням.

Депутат пояснив, що його непристойний жест був адресований президенту Володимиру Зеленському і керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку, і цим він продемонстрував свою готовність до політичної боротьби з ними.

Напередодні керівництво ВР просило депутатів про культуру поведінки під час виступу Зеленського з посланням, яке відбулося сьогодні.