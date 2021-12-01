Лерос припустив, що його виклик на допит до ДБР у час виступу Зеленського в Раді не є випадковим

Народний депутат України Гео Лерос припустив, що виклик його до Державного бюро розслідувань на допит у середу, в час, коли президент Володимир Зеленський виступав із посланням до парламенту, не є випадковим. Про це він сказав в ефірі програми Радіо Свобода «Свобода Live».

«По-перше, я б хотів сказати, що в мене немає конфлікту ні з президентом, ні з Офісом президента, ні з паном Єрмаком. Це, скоріше, в них є конфлікт, бо кожна людина, яка каже правду про все, що коїться в країні, особливо, якщо це стосується пана Зеленського, то у Офісу президента одразу конфлікт з цією людиною. У мене жодного конфлікту немає. Стосовно допиту: я вчора дізнався про нього. Більше того, два моїх адвокати написали слідчому про те, що я не можу приїхати, бо жоден з моїх адвокатів не може бути присутнім, бо вони задіяні під час судових засідань. Але слідчий сказав, що, якщо я не з’явлюсь на допит, вони будуть змінювати запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт», – сказав Лерос.

Він розповів, що зранку приїхав у ДБР, але сталася ситуація, коли «слідчий набирає текст, а потім випадково його видаляє». Лерос сказав, що відмовився свідчити без адвоката, а потім відбувалися маніпуляції (завантаження комп’ютера, пошук камери слідчим – зі слів Лероса), щоб «затримати надовше» його у ДБР.

У ДБР повідомлень про перебіг допиту Лероса не оприлюднювали.

На запитання щодо пересторог про «перформанси» з боку Лероса депутат сказав: «Це, в першу чергу, страх Зеленського приїхати туди, де він щось не котролює. Це ще одна відповідь, чому була задіяна така кількість правоохоронців», – сказав Лерос.

Вище вказані висловлювання депутата не мають реакції з боку президента чи його канцелярії. Хоча раніше, коли на початку листопада Гео Лерос показав у бік Володимира Зеленського середній палець, він на цей жест ніяк не відреагував.

4 листопада, коли президент був у парламенті, Лерос і зробив цей непристойний жест. Також з трибуни Лерос назвав Зеленського «зрадником». До 10 січня 2022 року у зв’язку з цим Лерос, за рішенням суду, – під особистим зобов’язанням. Депутат пояснив, що його непристойний жест був адресований президенту Володимиру Зеленському і керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку, і цим він продемонстрував свою готовність до політичної боротьби з ними.

Напередодні керівництво ВР просило депутатів прокультуру поведінки під час виступу Зеленського з посланням, яке відбулося сьогодні.