Нардеп від «Слуги народу» заявив про вихід із фракції через призначення в ОП і РНБО

Народний депутат Роман Соха («Слуга народу») заявив про вихід із фракції монобільшості через кадрові рішення влади. Про це він заявив у сесійній залі 30 листопада.

Виступаючи з трибуни, Соха заявив, що долучився до формування команди Володимира Зеленського в Запоріжжі «з першого дня». Водночас він вказав на призначення колишнього кандидата в народні депутати від «Опозиційного блоку» Ростислава Шурми на посаду в Офіс президента.

«Пане президенте, ви казали, що в наших рядах будуть нові обличчя, люди, які не є дотичними до схем і не грабували країну, ви обіцяли нову генерацію державників, з гарячим серцем, світлим розумом, кришталево чистою репутацією. Сьогодні я бачу призначення пана (Ростислава – ред.) Шурми заступником Офісу президента. Це колишній функціонер «Опозиційного блоку». Він намагався зірвати справедливі вибори в Запоріжжі», – сказав народний депутат.

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Він також згадав про призначення колишнього посадовця МВС часів Віктора Януковича Олега Татарова на посаду заступника голови Офісу президента, а також Руслана Демченка, який підпадав під люстрацію – на посаду заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони.

«Мені дуже соромно за це призначення (Шурми – ред.), а також за призначення міліціянта Януковича Олега Татарова, лобіста Харківських угод Руслана Демченка. Цих людей не має бути в державних посадах. Я не хочу і не можу бути дотичним до людей, які не відповідають тим принципам, які ми декларували, йдучи на вибори. Я хочу бути чесним перед самим собою й виборцями, яким маю без сорому дивитися в очі. Саме тому я прийняв важке, але справедливе рішення. Я виходжу з фракції «Слуга народу», – сказав Соха наприкінці свого виступу.

Роман Соха був обраний до парламенту від округу №75, Запорізька область, у липні 2019 року.

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«Схеми» (проєкт Радіо Свобода та UA:Перший) у листопаді опублікували докази, які свідчать, що Руслан Демченко у 2010 році доповідав про підготовку Харківських угод у парламенті – під час засідання безпекового комітету ВР і переконував депутатів проголосувати за угоди, за якими Україна продовжила термін перебування російського Чорноморського флоту в Криму і обставини підготовки та ратифікації яких на предмет державної зради зараз перевіряє СБУ.

Президент Володимир Зеленський натомість стверджує, що Демченко «не підписував ніяких угод» і «не доповідав про це у Верховній Раді».

Ростислав Шурма був призначений на посаду заступника керівника Офісу президента з економічних питань 23 листопада. На парламентських виборах 2019 року Ростислав Шурма балотувався за списками «Опозиційного блоку» під номером 6, але ця політична сила до Верховної Ради не пройшла. Вище нього у списку були Євген Мураєв, Олександр Вілкул, Геннадій Кернес та Геннадій Труханов.

Олег Татаров – колишній посадовець Міністерства внутрішніх справ. Він обіймав посаду заступника керівника Головного слідчого управління МВС – керівника управління з організації контролю за розслідуванням злочинів саме під час подій Революції гідності.

Пресслужба Зеленського, Офіс президента та РНБО не коментували виступ народного депутата, як і пресслужба «Слуги народу».