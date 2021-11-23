Корнієнко розповів, чому Тищенка не відсторонили від засідань після нападу на Гео Лероса

Для покарання народного депутата від «Слуги народу» Миколи Тищенка за перешкоджання виступу позафракційного Гео Лероса було потрібне звернення до регламентного комітету, заявив перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко. Про це він сказав в інтерв’ю Радіо Свобода.

У вересні 2021 року Микола Тищенко виштовхав Гео Лероса з-за парламентської трибуни і не дав йому завершити виступ.

За оцінкою Корнієнка, Тищенко «емоційно відреагував» на виступ Лероса, але «він же його не бив». Сам віцеспікер на питання, чому він не подав таку заяву, сказав, що не бачив для цього підстав, хоча це «поведінка, якої краще уникати». Водночас він заявив, що опозиційні політики теж дозволяють собі некоректні висловлювання.

«Я особисто пам’ятаю як мінімум п’ять образ з боку інших опозиціонерів, де ми навіть не намагалися нікого позбавити, розуміючи, що це зайва взагалі історія. Те, що відбувається пози трибуною в залі – це просто, я навіть не буду коментувати деякі речі, що там опозиція ззаду каже і так далі. Але вони й на ефірах це кажуть. Це політична культура в суспільстві», – сказав народний депутат.

Він додав, що регламент передбачає застосування санкцій проти народних депутатів у першу чергу за висловлювання.

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Порівнюючи цю ситуацію із кримінальним провадженням за статтею про хуліганство, яке Державне бюро розслідувань відкрило проти Гео Лероса за непристойний жест в бік президента Володимира Зеленського, Корнієнко припустив, що ДБР відкрило справу або за чиєюсь заявою, або за фактом. Він також згадав про практику парламентських приставів, які могли б втручатися в бійки та інші порушення парламентарів у сесійній залі.

«Саме щодо Миколи Миколайовича – він нічого не сказав, він просто робив дію. Щоб виходити на рівень заборони або обмеження дій депутатів, треба йти до дискусії, яка дуже нам всім подобається в парламенті, але вона поки що для України фантастична – це дискусія про так званих парламентських приставів. Це спеціальний правоохоронний орган, він є в багатьох країнах світу, який може застосовувати санкції щодо недоторканих депутатів. Вони перебувають у залі, і, коли, наприклад, йде якась бійка або просто якісь дії, це прописується в регламенті, то пристави можуть виводити депутата абощо», – розповів Корнієнко.

Один із глядачів Радіо Свобода поставив питання, чому партійне керівництво не виключає Миколу Тищенка з партії. Олександр Корнієнко, який очолював партію до жовтня 2021 року, відповів, що «поки що Микола Миколайович всі свої подібні промахи якось компенсував і таке питання не виникало».

«Що буде далі – це вже питання до наступного керівництва партії», – додав він.

Згідно з законом про регламент Верховної Ради, якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання, головуючий має попередити його особисто і, в разі повторного попередження, за згодою більшості присутніх парламентарів запропонувати йому залишити залу до кінця засідання. Якщо депутат відмовляється залишити зал, головуючий припиняє засідання, доки порушник не виконає вимогу. У таких випадках, за висновком комісії з депутатської етики, Верховна Рада без обговорення може позбавити депутата права брати участь у до п’яти пленарних засідань.