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Політика

Інтерв’ю з Олександром Корнієнком

Перший заступник голови Верховної Ради України відповідає на запитання у прямому ефірі

У прямому ефірі програми «Свобода Live» спілкуємося з першим заступником голови Верховної Ради України Олександром Корнієнком.

До приходу в політику Корнієнко працював бізнес-тренером та політичним консультантом. У 2018 році приєднався до команди на той час майбутнього кандидата в президента Володимира Зеленського. У 2019 розпочав політичну кар’єру у складі команди Зеленського. Того ж року став керівником передвиборчого штабу політичної партії «Слуга народу», був сьомим номером у списку політсили.

Після парламентських виборів став народним депутатом і першим заступником голови парламентської фракції «Слуга народу». Майже паралельно очолив партію «Слуга народу» замість Дмитра Разумкова, який на той час став головою парламенту.

У жовтні 2021 року, внаслідок відставки Разумкова, місце спікера зайняв перший віцеспікер Руслан Стефанчук. На вакантне місце Стефанчука 19 жовтня 2021 року голосами більшості народних депутатів обрали Олександра Корнієнка.

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