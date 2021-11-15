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Олена Шуляк очолила партію «Слуга народу»

Олена Шуляк

Олена Шуляк очолила партію «Слуга народу». Про таке рішення, яке ухвалив партійний з‘їзд 15 листопада, повідомила у Telegram речниця партії Юлія Палійчук.

«Кандидатура Олени Шуляк була єдиною на цю посаду», – повідомила Палійчук.

Олена Шуляк досі була заступницею голови фракції «Слуга народу». Вона заступниця голови комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Також вона є головою Координаційної ради з проблемних питань у містобудуванні.

Голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко 8 листопада заявив про намір залишити цю посаду. Він пояснив це бажанням зосередитися на роботі першого заступника голови парламенту.

Верховна Рада 19 жовтня обрала Олександра Корнієнка першим заступником голови парламенту Руслана Стефанчука. Він очолював партію «Слуга народу» з 10 листопада 2019 року.

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