«Слуга народу»: на посаду голови партії пропонуватимуть Олену Шуляк

Олександр Корнієнко, який склав повноваження голови партії «Слуга народу» після обрання першим заступником спікера Верховної Ради України, пропонуватиме кандидатуру Олени Шуляк на посаду очільниці партії, повідомила пресслужба «СН».

Олена Шуляк є заступницею голови фракції «Слуга народу», заступницею голови комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Також вона є головою Координаційної ради з проблемних питань у містобудуванні.

15 листопада відбудеться з’їзд партії «Слуга народу», де розглядатимуть обрання нового очільника партії.

Голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко 8 листопада заявив про намір залишити цю посаду. Він пояснив це бажанням зосередитися на роботі першого заступника голови парламенту.

Верховна Рада 19 жовтня обрала Олександра Корнієнка першим заступником голови парламенту Руслана Стефанчука. Він очолював партію «Слуга народу» з 10 листопада 2019 року.