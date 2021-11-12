З’їзд «Слуги народу», на якому розглянуть зміну керівника партії, відбудеться 15 листопада

Члени партії «Слуга народу» розглянуть зміну керівника партії на з’їзді, який відбудеться в понеділок, повідомила речниця парламентської фракції Юлія Палійчук.

«У понеділок, 15 листопада відбудеться з’їзд партії «Слуга Народу», на якому розглянуть питання ротації керівництва політичної сили», – заявила вона в своєму Телеграм-каналі.

Палійчук додала, що на з’їзді також розглянуть «низку політичних заяв та звернень».

Читайте також: Леросу «повідомлено про підозру за хуліганство у стінах парламенту» – ДБР

Голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко 8 листопада заявив про намір залишити цю посаду. Він пояснив це бажанням зосередитися на роботі першого заступника голови парламенту.

Верховна Рада 19 жовтня обрала Олександра Корнієнка першим заступником голови парламенту Руслана Стефанчука. Він очолює партію «Слуга народу» з 10 листопада 2019 року.