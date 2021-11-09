ЦВК встановила результати проміжних виборів у Раду: перемогли представники «Слуги народу»

Центральна виборча комісія під час свого засідання 9 листопада встановила результати проміжних виборів до Верховної Ради в двох округах, що відбулися 31 жовтня.

Згідно з даними комісії, в окрузі номер 184 у Херсонській області народним депутатом України обрано представника «Слуги народу» Сергія Козиря, за якого проголосували 21 365 виборців (62,6% від кількості виборців, які взяли участь у голосуванні).

В окрузі номер 197 на Черкащині народним депутатом обрано також представника «Слуги народу» Віталія Войцехівського, за якого проголосувало 15 429 виборців (46,1 % від кількості виборців, які взяли участь у голосуванні).

«У подальшому, відповідно до виборчого законодавства, для реєстрації народним депутатом необхідно подати до ЦВК не пізніш як на двадцятий день з дня офіційного оприлюднення результатів виборів документ про звільнення з роботи (посади), не сумісної з депутатським мандатом, та (або) копію зареєстрованої заяви про припинення дії іншого представницького мандата. Після отримання та розгляду перелічених документів Комісія ухвалює рішення щодо реєстрації обраної особи народним депутатом України», – йдеться в повідомленні ЦВК.

Позачергові вибори в 184-му та 197-му округах проходили через дострокове припинення повноважень народних депутатів Ігоря Колихаєва та Олександра Скічка. Колихаєв склав із себе повноваження нардепа через обрання міським головою Херсона, а Олександр Скічко – через призначення головою Черкаської обласної державної адміністрації.