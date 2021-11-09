ЦВК визнала депутатом замість Верещук функціонера «Слуги народу» – у 2019-му він балотувався як безробітний

Центральна виборча комісія визнала обраним народним депутатом від «Слуги народу» замість Ірини Верещук Сергія Кострійчука. Відповідне рішення ЦВК ухвалила на засіданні 9 листопада.

Згідно з даними на сайті ЦВК та озвученими на засіданні, 36-річний Кострійчук мешкає в селищі Теплик Вінницької області, має вищу освіту, на момент балотування тимчасово не працював і не належав до будь-якої партії.

Водночас речниця фракція «Слуга народу» Юлія Палійчук раніше повідомила, що Кострійчук працює в партії з 2018 року.

«На президентських і парламентських виборах координував роботу штабів у регіонах. У 2020 році – член Вищої Ради партії, у 2021 – голова Контрольно-ревізійної комісії», – повідомила вона минулого тижня.

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В роз’ясненні Радіо Свобода Палійчук повідомила, що дані ЦВК, вказані Кострійчуком на момент балотування в липні 2019 року та озвучені на засіданні, на момент балотування були актуальними, але наразі застаріли.

«На момент подачі документ у ЦВК та інформація, яка озвучена в його резюме, яке опубліковане на сайті ЦВК, так само відповідає дійсності, але наразі хочу офіційно вам заявити, що протягом останніх двох років пан Кострійчук займає посаду в партії «Слуга народу», є активним співробітником партії «Слуга народу», – сказала речниця фракції.

4 листопада стало відомо, місце народної депутатки «Слуги народу» Ірини Верещук у Верховній Раді посяде Сергій Кострійчук, який був 140-м у виборчому списку.

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Фракція владної партії «Слуга народу» 1 листопада на пропозицію президента Володимира Зеленського підтримала кандидатуру депутатки Верховної Ради Ірини Верещук на посаду віцепрем’єр-міністра України, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, яку на той момент обіймав Резніков.