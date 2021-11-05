На «годину запитань до уряду» у ВР прийшла рекордно низька кількість депутатів – 109

На «годину запитань до уряду» у Верховній Раді 5 листопада прийшло 109 народних депутатів із 420-ти. Про це свідчать дані електроннї реєстрації депутатів Верховної ради України.

Депутатів від фракції влади було лише 56 з 241. У «Слузі народу» сказали, що на «годину запитань до уряду» можна не ходити, якщо до міністрів немає запитань.

«Депутати зараз працюють в комітетах, багато зустрічей проходить. Якщо в тебе немає питань до міністрів, то ти можеш поставити будь-яке питання в інший час, поспілкуватися з міністром», – сказав заступник голови фракції «Слуга народу» Андрій Мотовиловець.

З 44-х депутатів ОПЗЖ в сесійній залі зареєструвалися 14 народних обранців. Від «Європейської солідарності» – 8 депутатів з 27-ми. Шестеро депутатів з 22-х було зареєстровано від «Батьківщини».

«Ви не дивіться на те, скільки зареєстровано, може, хтось запізнився на пару хвилин, ну, реально», – сказав Вадим Івченко, депутат від «Батьківщини» у коментарі Радіо Свобода.

За законом України про регламент Верховної Ради, кожного пленарного тижня, у п’ятницю з 10 до 11 години проводиться «година запитань до уряду» для того, аби депутати могли поставити урядовцям свої запитання і послухати відповіді.

Оскільки «годину запитань до уряду» депутати системно прогулюють, то її треба реформувати. Про це в коментарі Радіо Свобода сказав перший віцеспікер Олександр Корнієнко. За його словами, наразі «година запитань до уряду» становить більший інтерес з боку опозиції, а не влади.

«Треба говорити про реформу «години записать про уряду» в рамках реформи парламенту. З нашого досвіду вже зрозуміло, що «година запитань до уряду» – це процес для опозиційних партій, тому що депутати монобільшості мають більше можливостей ставити питання урядовцям. Тому треба думати, як реформувати «годину запитань до уряду», так щоб вона враховувала і інтереси опзиції, і інтереси більшості», – сказав Корнієнко.

Перший віцеспікер припустив, що «годину запитань про уряду» можна проводити не у формі пленарного засідання, на яке депутати мають зареєструватися, а як звичайну зустріч урядовців з депутатами у формі «запитання-відповідь».