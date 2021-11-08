Корнієнко планує скласти повноваження голови партії «Слуга народу»

Голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко заявив про намір залишити цю посаду. Про це він заявив у відеозверненні, поширеному 8 листопада.

За словами Корнієнка, він хоче зосередитися на роботі першого заступника голови парламенту.

«Я хотів би сконцентруватися на роботі у Верховній Раді й продовженні парламентських реформи, на які мене делегували партія, президент і український народ. Тому я ухвалив рішення звернутися до з’їзду політичної партії «Слуга народу» із заявою про складання повноважень голови партії», – сказав він.

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Голова партії заявив, що скликає з’їзд «Слуги народу» в Києві, який ухвалить відповідне рішення і обере його «наступника чи наступницю».

Корнієнко додав, що лишається в складі президентської партії.

Верховна Рада 19 жовтня обрала Олександра Корнієнка першим заступником голови парламенту Руслана Стефанчука. Він очолює партію «Слуга народу» з 10 листопада 2019 року.