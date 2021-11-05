Геращенко вимагає покарати Арахамію за заяву про «неготовність» суспільства до жінки-міністра оборони

Народна депутатка, співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко закликала відсторонити голову фракції «Слуга народу» Давида Арахамію від п’яти пленарних засідань за його заяву щодо можливість призначення жінки міністром оборони.

Про це вона заявила 5 листопада з трибуни Верховної Ради. Коментуючи голосування, яким парламент не підтримав її власне відсторонення, Геращенко згадала, що наразі 32 тисяч жінок беруть участь у бойових діях, з них 5 тисяч мають офіцерські звання.

«І вчора всім їм дав ляпаса голова фракції монобільшості Давид Арахамія, який заявив, що у воюючої країни не може бути жінки-міністра оборони. Тобто Таран тільки тому, що має певні чоловічі ознаки, який, вибачте, довів армію до цуґцвангу, сьогодні є корупційний скандал щодо того, що солдати їдять хробаків, перестали будувати гуртожитки, що перед солдатами – чоловіками й жінками – є заборгованість 3,5 мільярда гривень – він може бути міністром. А жінка, яка дала б жару в тому міністерстві, не може», – прокоментувала парламентарка.

Вона нагадала, що, як і Арахамія, очолює парламентську фракцію і «у нас у фракції, вибачте, голова фракції, чи у владі, чи в опозиції ходить на роботу і не прогулює».

«Я вимагаю від нашої політичної сили до регламентного комітету заяву про відсторонення Давида Арахамія від п’яти пленарних засідань за ганебний ляпас всім українкам, яких він принизив своєю заявою. Я сподіваюся, що всі в міжфракційному об’єднанні «Рівні можливості», яку б фракцію вони не представляли, сьогодні до цього доєднаються», – заявила Геращенко.

Давид Арахамія не коментував наразі цю вимогу народної депутатки.

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Напередодні медіа поширили слова голови фракції «Слуга народу» Давида Арахамії, який висловив думку, що жінка на посаді міністра оборони «зараз не буде прийнята в суспільстві взагалі, тому що суспільство не звикло».

«Навіть зараз питання по (міністру оборони Олексію – ред.) Резнікову, він фактично військовозобов’язаний, але зараз не військовий, і вже ми маємо питання. А якщо це була б жінка, то взагалі сказали б: «війна на дворі, а ви жінку ставите». Ми вважаємо, що це має бути якийсь еволюційний крок. Можливо, через декілька років може бути і жінка міністром оборони, але зараз сприйняття суспільства нема такого», – сказав він.

Олексія Резнікова призначили міністром оборони 4 листопада, тоді ж Ірина Верещук стала віцепрем’єр-міністеркою та міністеркою з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій – попередня посада Резнікова.

Коментуючи відставку попередника Резнікова на посаді голови Міноборони Андрія Тарана, представниця «Слуги народу» Мар’яна Безугла нагадала, що, за стандартами НАТО, це відомство зазвичай очолює цивільна особа.