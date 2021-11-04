Замість Верещук народним депутатом стане Сергій Кострійчук – речниця фракції

Місце народної депутатки «Слуги народу» Ірини Верещук у Верховній Раді посяде Сергій Кострійчук, який був 140-м у виборчому списку. Про це повідомила речниця фракції Юлія Палійчук.

«Сергій Кострійчук у нашій команді з вересня 2018 року. На президентських і парламентських виборах координував роботу штабів у регіонах. У 2020 році – член Вищої Ради партії, у 2021 – голова Контрольно-ревізійної комісії», – заявила вона.

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Ірину Верещук, яка була 29-ю в списку партії на парламентських виборах 2019 року, 4 листопада парламент призначив міністеркою з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Відтак вона склала обов’язки народної депутатки.

Фракція владної партії «Слуга народу» 1 листопада на пропозицію президента Володимира Зеленського підтримала кандидатуру депутатки Верховної Ради Ірини Верещук на посаду віцепрем’єр-міністра України, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, яку на той момент обіймав Резніков.