Нові міністри: чому команда Зеленського знову проводить перестановки у Кабміні

Нові міністри у Кабміні: Верховна Рада України прийняла відставку п’ятьох міністрів і планує призначити на їхні місця нових урядовців.

Новим міністром оборони став Олексій Резніков, який раніше був віцепрем’єр-міністром та очолював Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Натомість його місце займе народна депутатка з фракції «Слуга народу» Ірина Верещук. На посаду першого віцепрем’єр-міністра, міністра економіки претендує Юлія Свириденко, заступниця голови Офісу президента. Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості планує очолити Павло Рябікін, зараз він працює головою Державної митної служби. Руслан Стрілець, як очікується, керуватиме Міністерством із захисту довкілля і природних ресурсів, наразі він є заступником міністра.

У прямому ефірі програми «Свобода Live» разом з експертами аналізуємо кадрові зміни в уряді, намагаємося зрозуміти їхні причини та спрогнозувати наслідки.