Мотовиловець став першим заступником голови фракції «Слуга народу»

Народний депутат від президентської фракції «Слуга народу» Андрій Мотовиловець став першим заступником її голови. Про це заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук на пленарному засіданні 4 листопада.

Про це обрання Стефанчук повідомив із посиланням на протокол зборів фракції «Слуга народу» від 1 листопада.

Читайте також: Верховна Рада призначила Резнікова міністром оборони

Андрій Мотовиловець входить до парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Також, за даними пресслужби партії, він очолює Київську обласну організацію «Слуги народу».