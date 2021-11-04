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Мотовиловець став першим заступником голови фракції «Слуга народу»

Андрій Мотовиловець входить до парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики

Народний депутат від президентської фракції «Слуга народу» Андрій Мотовиловець став першим заступником її голови. Про це заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук на пленарному засіданні 4 листопада.

Про це обрання Стефанчук повідомив із посиланням на протокол зборів фракції «Слуга народу» від 1 листопада.

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Андрій Мотовиловець входить до парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Також, за даними пресслужби партії, він очолює Київську обласну організацію «Слуги народу».

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