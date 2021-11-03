У «Слузі народу» озвучили пропозиції на посади трьох міністрів замість звільнених

Речниця фракції «Слуга народу» Юлія Палійчук у Telegram повідомила, що фракція скерувала до уряду пропозиції про внесення на вакантні посади в Кабміні щодо трьох кандидатів.

«Ірину Верещук – на посаду віцепрем’єр-міністра України, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Юлію Свириденко – на посаду першого віцепрем’єр-міністра, міністра економіки України. Павла Рябікіна – на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості», – написала речниця.

Палійчук каже, що рішення таке ухвалили «на правах коаліції».

Раніше сьогодні Верховна Рада відправила у відставку: Олексія Резнікова – з посади віцепрем’єр-міністра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Олексія Любченка – з посади першого віцепрем’єр-міністра, міністра економіки, Олега Уруського – посади віцепрем’єра, міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. Крісел в уряді позбулися також міністри оборони та екології.