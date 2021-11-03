Парламент відправив у відставку голову Мінстратегпрому Уруського

Народні депутати підтримали заяву про відставку віцепрем’єр-міністра України – міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського.

За таку постанову проголосували 342 парламентарі.

Голова економічного комітету Дмитро Наталуха повідомив, що комітет радить парламенту пітримати відставку Уруського. Сам він розкритикував урядовця через, за йогос словами, відсутність реформи оборонних закупівель, корпоратизації «Укроборонпрому» та локалізацію виробництва в стратегічних галузях. Самого Уруського на засіданні не було, тож він не виступав із реплікою.

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Про те, що Уруський написав заяву про відставу, 1 листопада повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. Сам урядовець це рішення публічно не коментував.

Сьогодні ж Верховна Рада вже відправила у відставку міністра захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського, віцепрем’єр-міністра та міністра економіки Олексія Любченка, віцепрем’єра-міністра реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова.

У вересні голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявляв, що в уряді плануються три-чотири кадрові зміни, в яких саме міністерствах – не уточнив.

Верховна Рада призначила Олега Уруського на посаду віцепрем’єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості в липні 2020 року.