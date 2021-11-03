Рада відправила у відставку міністра екології Абрамовського

Верховна Рада підтримала відставку міністра захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського.

Відповідне рішння підтримали 322 народних депутати, один проти, 17 утрималися.

Голова профільного комітету Роман Бондаренко («Слуга народу») подякував Абрамовському за роботу над відновленням Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, до того об’єднаного з Міністерством енергетики.

При цьому під час обговорення відстаки народна депутатка від «Голосу» Леся Василенко звернула увагу, що вона відбувається під час кліматичного саміту в Глазго, куди, на її думку, українська делегація поїхала «непідготовленою».

Абрамовський займав цю посаду з червня 2020 року. Він написав заяву про відставку 19 жовтня, причин його речниця не назвала.

За день до того народний депутат від монобільшості Данило Гетманцев повідомив, що у фракції «Слуга народу» знають про можливість його відставки, але самої заяви ще не бачили.

У липні 2021 року Роман Абрамовський повідомив в інтерв’ю «Економічній правді», що заява про звільнення, яку він написав у грудні минулого року, «лежить десь у Верховній Раді», але не висловлював намірів залишати посаду.