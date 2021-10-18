Міністр захисту довкілля може подати у відставку, але заяви «ще не бачили» – Гетманцев

У фракції «Слуга народу» знають про можливість відставки міністра захисту довкілля та природніх ресурсів Романа Абрамовського, але самої заяви ще не бачили. Про це заявив народний депутат від монобільшості Данило Гетманцев на брифінгу за підсумками засідання фракції 18 жовтня.

Гетманцев не став коментувати можливі причини такої відставки, запропонувавши звернутися з цим питанням до самого міністра. Водночас, за його інформацією, намір подати відповідну заяву в Абрамовського є.

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«Ми заяви ще не бачили, і керівництво Верховної Ради теж ще не бачило. Це питання обговорювалося щойно на фракції, є інформація про те, що така заява може з’явитися. Розуміючи, що її оголосив голова фракції, ми йому довіряємо, тобто ця інформація має найвищий рівень достовірності, але самої заяви ще немає», – сказав парламентар.

У липні 2021 року Роман Абрамовський повідомив в інтерв’ю «Економічній правді», що заява про звільнення, яку він написав у грудні минулого року, «лежить десь у Верховній Раді», але не висловлював намірів залишати посаду.