Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Міністр захисту довкілля може подати у відставку, але заяви «ще не бачили» – Гетманцев

У липні 2021 року Роман Абрамовський повідомив в інтерв’ю «Економічній правді», що заява про звільнення, яку він написав у грудні минулого року, «лежить десь у Верховній Раді»

У фракції «Слуга народу» знають про можливість відставки міністра захисту довкілля та природніх ресурсів Романа Абрамовського, але самої заяви ще не бачили. Про це заявив народний депутат від монобільшості Данило Гетманцев на брифінгу за підсумками засідання фракції 18 жовтня.

Гетманцев не став коментувати можливі причини такої відставки, запропонувавши звернутися з цим питанням до самого міністра. Водночас, за його інформацією, намір подати відповідну заяву в Абрамовського є.

Читайте також: Кабмін схвалив оновлені цілі України щодо виконання Паризької кліматичної угоди

«Ми заяви ще не бачили, і керівництво Верховної Ради теж ще не бачило. Це питання обговорювалося щойно на фракції, є інформація про те, що така заява може з’явитися. Розуміючи, що її оголосив голова фракції, ми йому довіряємо, тобто ця інформація має найвищий рівень достовірності, але самої заяви ще немає», – сказав парламентар.

У липні 2021 року Роман Абрамовський повідомив в інтерв’ю «Економічній правді», що заява про звільнення, яку він написав у грудні минулого року, «лежить десь у Верховній Раді», але не висловлював намірів залишати посаду.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG