Зеленський звільнив Стефанчука від виконання обов’язків свого представника в Раді

Президент України Володимир Зеленський звільнив першого заступника голови Верховної Ради Руслана Стефанчука від виконання обов’язків свого представника в парламенті.

Відповідний указ оприлюднений на сайті голови держави вранці 7 жовтня. Причина цього рішення в документі не вказана.

На 7 жовтня у Верховній Раді запланований розгляд питання про відсторонення голови Верховної Ради Дмитра Разумкова від посади. Це питання депутати внесли в порядок денний на засіданні 5 жовтня, що відбувалося під головуванням Стефанчука.

Головувати на сьогоднішньому засіданні буде очільник парламентського комітету з питань фінансів, податкової і митної політики (фракція «Слуга народу») Данило Гетманцев.

5 жовтня Верховна Рада також проголосувала за відсторонення голови парламенту Дмитра Разумкова від ведення засідань протягом двох пленарних днів.

Депутатська фракція «Слуга народу» на виїзному засіданні фракції у Трускавці зібрала близько 180 підписів за ініціювання відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.

Ініціативу відкликання Разумкова розкритикували в «Європейській солідарності» і «Голосі».