Рада 7 жовтня розгляне відкликання Разумкова з посади спікера

Верховна Рада України на засіданні 7 жовтня розгляне питання про відкликання голови парламенту Дмитра Разумкова із займаної посади і доручення Рахунковій палаті провести фінансову перевірку виконання кошторису парламенту в поточному році.

Відповідне рішення на засіданні 5 жовтня підтримали 246 народних депутатів, зокрема, 211 – від фракції «Слуга народу», розглянувши пропозицію 175 народних депутатів.

5 жовтня Верховна Рада також проголосувала за відсторонення голови парламенту Дмитра Разумкова від ведення засідань протягом двох пленарних днів.

Депутатська фракція «Слуга народу» на виїзному засіданні фракції у Трускавці зібрала близько 180 підписів за ініціювання відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.

Ініціативу відкликання Разумкова розкритикували в «Європейській солідарності» і «Голосі».

6 жовтня Верховна Рада призначила головувати на засіданні під час розгляду відсторонення спікера голову парламентського комітету з питань фінансів, податкової і митної політики (фракція «Слуга народу») Данила Гетманцева.