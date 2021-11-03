Рада розгляне кадрові зміни в уряді 3 листопада

Верховна Рада України на своєму засіданні 3 листопада планує розглянути питання про звільнення п’ятьох членів Кабінету міністрів. Про це йдеться в порядку денному засідання.

Зокрема, народні депутати розглянуть звільнення:

Романа Абрамовського з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів України

з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олексія Любченка з посади першого віцепрем’єр-міністра – міністра економіки України

з посади першого віцепрем’єр-міністра – міністра економіки України Олексія Резнікова з посади віцепрем’єр-міністра – міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій України

з посади віцепрем’єр-міністра – міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олега Уруського з посади віцепрем’єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості України

з посади віцепрем’єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Андрія Тарана з посади міністра оборони України.

Про призначення нових кандидатів на ці посади в порядку денному 3 листопада не йдеться.

Раніше всі згадані урядовці написали заяви про відставки.

1 листопада народні депутати з владної фракції «Слуга народу» на своєму засіданні вирішили делегувати на посаду віцепрем’єр-міністра – міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірину Верещук. Вони також підтримали рішення президента України Володимира Зеленського щодо висунення кандидатури Олексія Резнікова на посаду міністра оборони замість Андрія Тарана.