Таран подав у відставку з посади міністра оборони

Міністр оборони України Андрій Таран подав до апарату Верховної Ради заяву про відставку. Про це у мережі Telegram 2 листопада заявив представник Кабінету міністрів у парламенті Тарас Мельничук.

«Міністр оборони України Андрій Таран подав заяву про відставку до Верховної Ради України», – написав Мельничук.

Таран був міністром оборони із 4 березня 2020 року.

1 листопада віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков подав до заяву про звільнення з посади за власним бажанням. Того ж дня депутати з владної фракції «Слуга народу» на своєму засіданні вирішили делегувати на цю посаду народного депутата Ірину Верещук. Вони також підтримали рішення президента України Володимира Зеленського щодо висунення кандидатури Олексія Резнікова на посаду міністра оборони замість Андрія Тарана.