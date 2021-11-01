Віцепрем’єр Уруський подав заяву про відставку – представник уряду в Раді

Віцепрем’єр-міністр України – міністр із питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський подав заяву про відставку, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Віцепрем’єр-міністр України – міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Уруський Олег Семенович подав заяву до Апарату Верховної Ради про звільнення за власним бажанням», – написав Мельничук у своєму телеграмі 1 листопада.

Сам Уруський це рішення наразі не коментував.

Раніше Мельничук повідомив, що заяву про відставку подав також віцепрем’єр-міністр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков. За даними ЗМІ, його планують призначити на посаду міністра оборони замість Андрія Тарана.

У вересні голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявляв, що в уряді плануються три-чотири кадрові зміни, в яких саме міністерствах – не уточнив.

Верховна Рада призначила Олега Уруського на посаду віцепрем’єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості в липні 2020 року.