Парламент підтримав відставку міністра економіки Любченка

Верховна Рада підтримала відставку першого віцепрем’єр-міністра – міністра економіки Олексія Любченка. За відповідне рішення 3 листопада проголосували 320, проти – один, 20 утрималися.

За словами голови комітету Ради з питань економічного розвитку Дмитра Наталухи («Слуга народу»), члени комітету не дійшли згоди щодо відставки Любенка і рекомендували Верховній Раді визначитися в сесійній залі.

«Я особисто хотів би подякувати Олексію Миколайовичу за плідну роботу», – додав він.

Натомість представниця «Європейської солідарності» Ніна Южаніна розкритикувала міністра та його відомство за законопроєкт №5600, який вона розцінює як шкідливий для підприємництва.

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Народний депутат від «Батьківщини» Іван Крулько закликав міністрів виступати зі звітами про свою роботу перед голосуванням про їхню відставку.

Про те, що Любченко написав заяву про відставку, повідомив напередодні представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Олексій Любченко посідав урядову посаду з травня 2021 року, до того з квітня 2020 очолював Державну податкову службу. За даними Радіо Свобода, головною причиною відставки Любченка у «Слузі народу» називають його відносини з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.