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ВР ухвалила проєкт держбюджету-2022 у першому читанні

20 жовтня Верховна Рада розпочала розгляд проєкту державного бюджету-2022 і ухвалила його за основу, після чого парламент розпочав обговорення поправок

Верховна Рада України у вівторок ухвалила у першому читанні проєкт державного бюджету на 2022 рік. За відповідне рішення проголосували 273 народних депутати за необхідних 226 голосів.

Кабінет міністрів України на своєму засіданні 15 вересня погодив проєкт державного бюджету на 2022 рік.

20 жовтня Верховна Рада розпочала розгляд проєкту державного бюджету-2022 і ухвалила його за основу, після чого парламент розпочав обговорення окремих поправок від народних депутатів.

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Документ прогнозує понад 1,26 трильйона гривень доходів і понад 1,44 трильйона гривень видатків. Пояснювальна записка передбачає зріст ВВП на 3,8% у 2022 році, курс гривні – на рівні 28,6 гривні за долар.

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