Верховна Рада звільнила Олексія Резнікова з посади міністра з реінтеграції окупованих територій

Парламент 3 листопада звільнив Олексія Резнікова з посади віцепрем’єр-міністра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

За відставку Резнікова проголосували 329 народних депутатів.

Голова профільного комітету Верховної Ради Дмитро Лубінець заявив, що комітет рекомендує сесійній залі підтримати відставку, і подякував Резнікову за співпрацю.

Читайте також: Україна у ТКГ вітає розблокування роботи гуманітарної підгрупи – Резніков

Натомість представниця «Європейської солідарності» Софія Федина розкритикувала відомство Резнікова за роботу телеканалу «Дом», призначеного для трансляції на окуповані території.

Резніков, на відміну від більшості урядовців, чия відставка розглядається сьогодні, був присутній у сесійній залі. У короткій репліці він припустив, що, скоріш за все, більше не входитиме до делегації в Тристоронній контактній групі, але нагадав, що остаточний склад формує президент Володимир Зеленський.

Фракція владної партії «Слуга народу» 1 листопада на пропозицію президента Володимира Зеленського підтримала кандидатуру депутатки Верховної Ради Ірини Верещук на посаду віцепрем’єр-міністра України, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, яку на той момент обіймав Резніков.

Самого ж Резнікова, який того ж дня написав заяву про відставку, Зеленський запропонував на посаду міністра оборони – замість Андрія Тарана. Владна фракція підтримала цю пропозицію.

Резніков був призначений на посаду віцепрем’єр-міністра України – міністра із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій у березні 2020 року.