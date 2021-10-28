Схвалено стратегію інтеграції переселенців, регіонам дадуть субвенцію на тимчасове житло – Шмигаль

Кабінет міністрів на засіданні у четвер схвалив «Стратегію інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження середньострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2024 року».

«Ключова мета стратегії – створення умов для інтеграції ВПО в приймаючих територіальних громадах. Документ передбачає заходи, спрямовані на усунення перешкод для ВПО у реалізації їх основоположних прав, зокрема повного доступу до адміністративних, соціальних та інших послуг, а також про створення умов для розвитку потенціалу ВПО на новому місці проживання», – йдеться в повідомленні уряду.

Перм’єр міністр Денис Шмигаль повідомив, що майже 22 мільйони гривень субвенції буде спрямовано місцевим бюджетам на підтримку внутрішньо переміщених осіб, які потребують допомоги в наданні тимчасового житла.

«Субвенцію отримають 11 областей. На ці кошти планується придбати 53 об’єкти нерухомості та провести ремонт 13 об’єктів для тимчасового проживання приблизно 242 внутрішньо переміщених осіб», – сказав Шмигаль.

У свою чергу, віцепрем’єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков повідомив, що надання пільгових іпотечних кредитів у співпраці з урядом Німеччини до кінця 2022 року дозволить забезпечити житлом щонайменше 680 сімей.

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«Завдяки ж наповненню фондів житла для тимчасового проживання за рахунок щорічного збільшення субвенції з державного бюджету до кінця 2024 року житлом будуть забезпечені ще щонайменше 3000 ВПО. Окрім того, заплановане будівництво 500 та придбання 60 квартир у співпраці з урядом Німеччини у м. Сєвєродонецьк та Краматорськ до 2025 року, що забезпечить житлом ще приблизно 1 500 осіб, а будівництво 500 квартир у співпраці з урядом Туреччини у Києві, Миколаєві та Херсоні до кінця 2024 року дозволить забезпечити житлом ще близько 1 300 осіб», – вказав міністр.

Нині в Україні внутрішньо переміщеними особами офіційно є понад 1,4 мільйона осіб.