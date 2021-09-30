Україна у ТКГ вітає розблокування роботи гуманітарної підгрупи – Резніков

Віцепрем’єр-міністр, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, перший заступник голови української делегації для участі в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Олексій Резніков повідомив, що Україна вітає розблокування роботи гуманітарної підгрупи в рамках ТКГ.

«Вчора відбулось чергове засідання ТКГ в режимі відеоконфреренції. У гуманітарній частині сторони привітали розблокування роботи гуманітарної підгрупи, вагому роль в якому зіграло надання українською стороною гарантій безпеки для розблокування роботи КПВВ з російської сторони. Наша делегація знову закликала прискорити підготовку до проведення наступного етапу одночасного взаємного звільнення утримуваних у зв’язку з конфліктом осіб», – вказує українська делегація в ТКГ у фейсбуці з посиланням на Резнікова.

Резніков також підкреслив, що розблокування роботи КПВВ з боку тимчасово окупованих територій дозволило б вирішити питання соціально-економічної підтримки громадян України, що мешкають на тимчасово окупованих територіях.

Згідно з повідомленням, українська делегація вчергове закликала забезпечити суворе дотримання режиму припинення вогню та негайно припинити його порушення. Йшлося також про питання водозабезпечення по обидві сторони лінії розмежування, організації візиту інспекторів МАГАТЕ на непідконтрольні території. Також сторони продовжують визначати можливі шляхи використання «діджитал інстурментів» для виплати пенсій маломобільним громадянам України на непідконтрольній території, вказано у повідомленні.

Наступне засідання ТКГ заплановане на 13 жовтня.