Рада відправила у відставку міністра оборони Тарана

Верховна Рада підтримала заяву про відставку міністра оборони Андрія Тарана. За це рішення 3 листопада проголосував 341 народний депутат, двоє утрималися.

Голова оборонного комітету Олександр Завітневич, «Слуга народу», озвучив рекомендацію комітету підтримати відставку Тарана.

Заступниця голови комітету Мар’яна Безугла назвала цю відставку результатом цивільного демократичного нагляду та дій комітету.

Читайте також: Верховна Рада звільнила Олексія Резнікова з посади міністра з реінтеграції окупованих територій

«У заяві про звільнення Андрій Таран написав: «будучи людиною військовою» – ні, (він – ред.) цивільний міністр оборони, відповідно до тих принципів і стандартів НАТО, до яких ми рухаємося», – зазначила вона.

Міністр оборони не був присутній на засіданні.

Таран неодноразово наражався на критику з боку депутатів-членів Комітету з питань національної безпеки Верховної Ради. Сам він називав її «проблемними моментами» у співпраці з парламентарями.

Напередодні представник Кабінету міністрів у парламенті Тарас Мельничук заявив, що міністр оборони України Андрій Таран подав до апарату Верховної Ради заяву про відставку.

Читайте також: «Верещук – берегиня», а «з Тараном давно все ясно»: нові «перестановки Зеленського» в уряді Шмигаля

1 листопада депутати з владної фракції «Слуга народу» підтримали рішення президента України Володимира Зеленського щодо висунення кандидатури Олексія Резнікова на посаду міністра оборони замість Андрія Тарана.

Сьогодні парламент підтримав відставку Резнікова з посади віцепрем’єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Крім того, Рада звільнила міністра захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського, а також віцепрем’єр-міністра та міністра економіки Олексія Любченка.

Андрій Таран був міністром оборони із 4 березня 2020 року.