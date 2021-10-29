У «Дії» з’явиться можливість реєстрації призовників та резервістів – міністр оборони

На порталі електронних послуг «Дія» з’явиться можливість реєстрації призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Надання такої послуги громадянам щодо виконання ними військових обов'язків анонсував міністр оборони Андрій Таран.

«Уже закладено засади для цифровізації процесів військового обліку і на рівні територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, і у системі ведення військового обліку у державі. Це дасть змогу у короткостроковій перспективі замість паперового документу мати Military_ID-номер. Він формуватиметься під час внесення даних людини до реєстру – генеруватиметься унікальний запис, який ніколи не повторюватиметься у іншої людини», – цитує Тарана сайт Міноборони.

За словами міністра оборони, реалізація проєкту так званого електронного центру комплектування та соціальної підтримки у «Дії» запланована протягом 2022-2023 років.

«Громадяни отримуватимуть державні послуги щодо військового обов’язку без черг та корупційних ризиків, одразу у себе в смартфоні», – очікує Таран.

Сайт і застосунок «Дія» є єдиним державним порталом електронних послуг, а також ключовим сервісом у проєкті «Держава в смартфоні», що об’єднує послуги, які надає держава громадянам і бізнесу.