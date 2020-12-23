Міністр оборони Андрій Таран прокоментував свою можливу відставку

Міністр оборони України Андрій Таран прокоментував свою можливу відставку на тлі повідомлень про буцімто «проблемні моменти» у співпраці парламентаріїв із очільником Міноборони.

«Я першим поінформую суспільство, якщо настане час відкривати «третій конверт». Поки що – фальшстарт», – процитувала у середу пресслужба Міноборони слова Андрія Тарана щодо його можливої відставки.

Раніше сьогодні перший заступник голови Комітету з питань національної безпеки, оборони й розвідки Михайло Забродський в коментарі Радіо Свобода розповів, що комітет надіслав на ім’я президента Володимира Зеленського листа, підписаного головою комітету, де вказані проблемні моменти у співпраці парламентарів із міністром оборони Андрієм Тараном.

Інший член комітету, представник «Голосу» Сергій Рахманін заявляв у середу в коментарі агентству «Інтерфакс-Україна», що комітет направив президенту листа саме з висловленням недовіри міністрові оборони Андрію Тарану.

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Тим часом, Міністерство оборони на своїй сторінці у фейсбуці повідомило, що під час розширеного засідання колегії оборонного відомства, яке відбулося напередодні, наголошувалося на взаємній «конструктивній налаштованості у форматі співпраці профільний комітет парламенту – Міноборони».



Генерал-лейтенант Андрій Таран призначений на посаду міністра оборони 4 березня 2020 року. 13 березня він став також членом РНБО.