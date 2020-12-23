Комітет Ради надіслав Зеленському листа про проблеми у співпраці з міністром оборони, про недовіру не йдеться – Забродський

Комітет з питань національної безпеки, оборони й розвідки надіслав на ім’я президента Володимира Зеленського листа, підписаного головою комітету, де вказані проблемні моменти у співпраці парламентарів із міністром оборони Андрієм Тараном. Про це в коментарі Радіо Свобода розповів перший заступник голови комітету Михайло Забродський.

«На засіданні комітету таке звернення не розглядалось. Голосування точно не було ніякого. Але в той же час лист є, він від комітету, підписаний головою. Проте ніяких слів на кшталт «недовіра» там навіть не згадується», – сказав Забродський.

Перший заступник голови комітету підкреслив, що співпраця з Мінстерством оборони продовжується в робочому режимі.

Інший член комітету, представник «Голосу» Сергій Рахманін заявляв у середу в коментарі агентству «Інтерфакс-Україна», що комітет направив президенту листа саме з висловленням недовіри міністрові оборони Андрію Тарану.

Тим часом, Міністерство оборони на своїй сторінці у фейсбуці 23 грудня повідомило, що під час розширеного засідання колегії оборонного відомства, яке відбулося напередодні, наголошувалося на взаємній «конструктивній налаштованості у форматі співпраці профільний комітет парламенту – Міноборони».



Генерал-лейтенант Андрій Таран призначений на посаду міністра оборони 4 березня 2020 року. 13 березня він став також членом РНБО.