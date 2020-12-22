Радник міністра на громадських засадах – у Міноборони озвучили посаду для журналіста Бутусова

У Міністерстві оборони України повідомили, що журналіст Юрій Бутусов буде радником міністра оборони на громадських засадах.

«Досягнуто домовленості про призначення Юрія Бутусова радником міністра оборони України на громадських засадах. Ефективне міністерство, боєздатні Збройні сили, є над чим працювати», – повідомляється на сторінці Міноборони у фейсбуці.

Напередодні сам Бутусов заявив, що міністр оборони Андрій Таран запропонував йому чотири посади, але жодна з них не передбачає доступу до ухвалення рішень, тому він погодився стати позаштатним радником міністра оборони на два місяці.

Юрій Бутусов є головним редактором видання «Цензор.НЕТ», активно висвітлює тему збройного конфлікту на Донбасі. 8 грудня Міністерство оборони України запропонувало йому одну з посад у відомстві.

Бутусов заявив, що приймає пропозицію і чекає на зустріч із президентом Володимиром Зеленським чи міністром оборони Андрієм Тараном. Він стверджував, що вважає пропозицію Міноборони «спробою банального підкупу». Журналіст заявив: «вони хочуть дати мені вигідну посаду, щоб я припинив про них писати. Передовсім, писати про «справу вагнерівців».

Згодом Міністерство оборони заявило про «відсутність вакансій, відповідних рівню амбіцій» Бутусова: той стверджував, що без конкурсної основи йому можуть запропонувати лише посаду міністра або його заступника.

17 грудня Міноборони все ж публічно запросило Юрія Бутусова на зустріч.