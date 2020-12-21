Бутусов заявив, що погодився стати радником міністра оборони на два місяці

Міністр оборони Андрій Таран запропонував журналісту Юрію Бутусову чотири посади, але жодна з них не передбачає доступу до ухвалення рішень. Про це Бутусов повідомив увечері 20 грудня.

За словами Бутусова, керівництво Міноборони запропонувало такі посади:

начальник управління нормативно-методичног забезпечення й моніторингу нерухомості і земель Міноборони

начальник одного з управлінь у департаменті військово-технічної політики

начальник директорату інформаційної політики (за словами Бутусова, нова позиція в структурі Міноборони)

позаштатний радник міністра оборони на громадських засадах «для висвітлення проблем некомпетентності й корупції в структурах» Міноборони й Збройних сил – «без зарплатні, без кабінету, без будь-яких повноважень, тобто я залишаюся працювати журналістом»

«Пропонуючи мені посади, міністр визнав об’єктивність і справедливість моєї критики і хотів би, аби я враховував у своїй роботі позицію міністерству і тим самим допоміг би організувати правильну інформаційну політику. Я сказав, що міністр, який взагалі не дає інтерв’ю журналістам і якого публічно вимагають відправити у відставку самі «Слуги народу», якоїсь нової інформаційної політики вже не потребує», – прокоментував Бутусов.

Він додав, що міністр, за його твердженням, читав його програму і з багатьма її пунктами погоджується, але не надав деталей щодо розмови, пославшись на те, що вона не мала форми інтерв’ю. При цьому, за словами журналіста, Таран заявив, що «більшої публічності в роботи зі ЗМІ не буде».

«За підсумком: я ухвалив рішення за результатами бесіди прийняти пропозицію стати позаштатним радником міністра оборони терміном на два місяці», – повідомив головний редактор «Цензор.Нет».

Він уточнив, що в його роботі журналіста внаслідок цього призначення нічого не зміниться. Натомість Бутусов сподівається перевірити реакцію міністерства на свої статті і анонсував нові матеріали.

Читайте також: Росія готується розмістити ядерну зброю в анексованому Криму – Таран

Юрій Бутусов активно висвітлює тему збройного конфлікту на Донбасі. 8 грудня Міністерство оборони України запропонувало йому одну з посад у відомстві.

Бутусов заявив, що приймає пропозицію і чекає на зустріч із президентом Володимиром Зеленським чи міністром оборони Андрієм Тараном. Він стверджував, що вважає пропозицію Міноборони «спробою банального підкупу». Журналіст заявив: «вони хочуть дати мені вигідну посаду, щоб я припинив про них писати. Передовсім, писати про «справу вагнерівців».

Згодом Міністерство оборони заявило про «відсутність вакансій, відповідних рівню амбіцій» Бутусова: той стверджував, що без конкурсної основи йому можуть запропонувати лише посаду міністра або його заступника.

17 грудня Міноборони все ж публічно запросило Юрія Бутусова на зустріч.