Зеленський хоче бачити очільником Міноборони ексміністра реінтеграції Резнікова – представник уряду у ВР

До Верховної Ради України надійшло подання президента Володимира Зеленського про призначення Олексія Резнікова на посаду міністра оборони. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

«До Верховної Ради України надійшло подання президента України про призначення Резнікова Олексія міністром оборони України», – написав Мельничук.

Раніше сьогодні Верховна Рада ухвалила постанову про звільнення Олексія Резнікова з посади віцепрем’єр, міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Також ВР звільнила з посади міністра оборони Андрія Тарана.