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Зеленський хоче бачити очільником Міноборони ексміністра реінтеграції Резнікова – представник уряду у ВР

Олексій Резніков щойно позбувся однієї посади, як його висувають на іншу

До Верховної Ради України надійшло подання президента Володимира Зеленського про призначення Олексія Резнікова на посаду міністра оборони. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

«До Верховної Ради України надійшло подання президента України про призначення Резнікова Олексія міністром оборони України», – написав Мельничук.

Раніше сьогодні Верховна Рада ухвалила постанову про звільнення Олексія Резнікова з посади віцепрем’єр, міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Також ВР звільнила з посади міністра оборони Андрія Тарана.

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