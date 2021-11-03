Арахамія «особисто просив» звільнених міністрів не звітувати в Раді, щоб заощадити час

Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія прокоментував журналістам відставку кількох членів уряду, яку сьогодні підтримала Верховна Рада.

Парламент звільнив п’ятьох членів уряду, з них лише один – ексвіцепрем’єр-міністр і міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков – був присутній у сесійній залі і дав короткі відповіді на питання депутатів. Зазвичай високопосадовці, чию відставку розглядає Верховна Рада, звітують про свою роботу перед голосуванням.

Відповідаючи на питання про те, чому більшість звільнених міністрів не були присутні і ніхто з них не звітував про свою роботу, Арахамія заявив, що політичну відповідальність за них в будь-якому разі несе його партія.

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«Ми попросили їх не приходити зі звітом. Я особисто просив, тому що не встигаю провести всі законопроєкти, які зараз на порядку денному на цей тиждень, якщо буде додатково на кожного година, то взагалі, ми вже посипалися по строках, ми просто посипемося повністю. Тому я особисто просив не про звіт, присутність – це їхнє бажання, приходити чи не приходити», – сказав він.

На зауваження, що колега Арахамії Олександр Качура планує подати законопроєкт, який зобов’язує урядовців звітувати перед депутатами, перш ніж ті проголосують за їхню відставку, голова фракції відповів: «нічого, це його право».

Народний депутат зазначив, що міністр оборони Андрій Таран пішов з посади за власним бажанням. Натомість відставку Уруського пов’язав із тим, що наразі не запрацював реєстр постачальників, як це передбачає закон про оборонні закупівлі.

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«З паном (ексвіцепрем’єр-міністром і міністром з питань реінтеграції окупованих територій – ред.) Резніковим ситуація досить зрозуміла – коли пан Таран сказав, що буде йти, Міністерство оборони в нас дуже високий пріоритет має, тому ми хотіли взяти людину, яка гарний досвідчений менеджер… Він не хотів, тому що він працював на своїй роботі, до нього не було жодних претензій, але ми зробили так зване внутрішнє переміщення», – розповів Арахамія.

Сьогодні парламент підтримав відставку Резнікова з посади віцепрем’єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Крім того, Рада звільнила міністра Андрія Тарана, міністра захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського, а також віцепрем’єр-міністра та міністра економіки Олексія Любченка.