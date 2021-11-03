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ЦВК повідомила попередні результати проміжних виборів народних депутатів на двох округах

Позачергові вибори в 184 та 197-му округах проходили через дострокове припинення повноважень народних депутатів Ігоря Колихаєва та Олександра Скічка

На двох округах, де відбувалися проміжні вибори народних депутатів, опрацювали 100% виборчих протоколів, свідчать дані Центральної виборчої комісії.

За попередніми підсумками виборів на окрузі №197, Черкаська область, 46,95% проголосували за Віталія Войцехівського («Слуга народу»). Його найближчий опонент, самовисуванець Владислав Голуб, набрав 25,44%.

На окрузі №184 переважає інший кандидат від «Слуги народу» Сергій Козир, який набирає 65,38% голосів. Кандидат від «Європейської солідарності» Ігор Йосипенко набрав 14,33% голосів.

Позачергові вибори в 184 та 197-му округах проходили через дострокове припинення повноважень народних депутатів Ігоря Колихаєва та Олександра Скічка.

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Колихаєв склав із себе повноваження нардепа через обрання міським головою Херсона, а Олександр Скічко – через призначення головою Черкаської обласної державної адміністрації.

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