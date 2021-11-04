Верховна Рада призначила голів Мінреінтеграції, Мінстратегпрому та Міністерства економіки

Парламент ухвалив призначення народної депутатки від «Слуги народу» Ірини Верещук на посаду віцепрем’єр-міністерки та міністерки з питань реінтеграції окупованих територій. За це рішення проголосували 260 народних депутатів.

Ірина Верещук виступила з промовою перед голосуванням. Говорячи про свої плани на цій посаді, вона назвала основним пріоритетом роботу з молоддю з окупованих регіонів і надання їй можливості для навчання та працевлаштування на вільній території України.

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості очолив Павло Рябікін, який у листопаді 2020 був призначений головою Державної митної служби. За його кандидатуру проголосували 237 народних депутатів.

Також парламент 256 голосами призначив першою віцепрем’єр-міністеркою та міністеркою економіки Юлію Свириденко, яка досі була заступницею голови Офісу президента Андрія Єрмака з економічних питань.

Верховна Рада також ухвалила постанову про дострокове складання Верещук обов’язків народної депутатки.

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Напередодні представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук анонсував, що Верховна Рада розгляне призначення кількох урядовців у четвер.

Фракція владної партії «Слуга народу» 1 листопада на пропозицію президента Володимира Зеленського підтримала кандидатуру депутатки Верховної Ради Ірини Верещук на посаду віцепрем’єр-міністра України, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, яку на той момент обіймав Резніков.