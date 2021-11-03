Рада розгляне призначення чотирьох міністрів 4 листопада – представник уряду

Верховна Рада розгляне призначення чотирьох міністрів на вакантні позиції в уряді 4 листопада, повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук
За його словами, йдеться про
– призначення Резнікова Олексія Юрійовича мністром оборони України;
– призначення Верещук Ірини Андріївни віцепрем’єр-міністром – міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;
– призначення Рябікіна Павла Борисовича міністром з питань стратегічних галузей промисловості України;
– призначення Свириденко Юлії Анатоліївни першим віцепрем'єр-міністром – міністром економіки України.
Також у порядку денному парламенту – розгляд 16 урядових законопроєктів.
3 листопада парламент підтримав відставку Олексія Резнікова з посади віцепрем’єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Крім того, Рада звільнила міністра Андрія Тарана, міністра захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського, а також віцепрем’єр-міністра та міністра економіки Олексія Любченка.
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