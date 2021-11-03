Рада розгляне призначення чотирьох міністрів 4 листопада – представник уряду

Верховна Рада розгляне призначення чотирьох міністрів на вакантні позиції в уряді 4 листопада, повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук

За його словами, йдеться про

– призначення Резнікова Олексія Юрійовича мністром оборони України;

– призначення Верещук Ірини Андріївни віцепрем’єр-міністром – міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;

– призначення Рябікіна Павла Борисовича міністром з питань стратегічних галузей промисловості України;

– призначення Свириденко Юлії Анатоліївни першим віцепрем'єр-міністром – міністром економіки України.

Також у порядку денному парламенту – розгляд 16 урядових законопроєктів.

3 листопада парламент підтримав відставку Олексія Резнікова з посади віцепрем’єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Крім того, Рада звільнила міністра Андрія Тарана, міністра захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського, а також віцепрем’єр-міністра та міністра економіки Олексія Любченка.