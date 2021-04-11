Арестович відповів на звинувачення у сексизмі

Радник української делегації у Тристоронній контактній групі та радник голови Офісу президента Олексій Арестович в інтерв’ю Радіо Свобода заперечив звинувачення у сексизмі.

«У мене – дві доньки. Як бути? Як це можна? Дві доньки і син. Ну що таке сексист? Те, що я порівняв поведінку «ЄС» з поведінкою, скажімо так, у жіночих гуртожитках? Ну так я завжди казав і ще раз можу повторитися. У військових частинах, наприклад, у курилках ще гірше, ніж у жіночих гуртожитках часто. Тому що це називається «ваєнноє бабйо», всі військові знають плітки такі, інтриги такі, що жоден жіночий гуртожиток не може з цим порівнятися», – сказав Арестович в ефірі програми «Суботнє інтерв’ю».

Він наголосив, що не шкодує через свої заяви про жіночий гуртожиток.

«З брехні про те, що як дозволено стріляти, порядок відкриття вогню, кого штрафують, а кого не штрафують. Я потім їх спитав у «Праві на владу»: покажіть одного військового, якого оштрафували за вогонь у відповідь. Немає ж такої людини», – додав Арестович.

У лютому співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко покинула студію програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV через слова Арестовича, який сказав: «Хто деморалізує українських військових? Чи не ви? Не «ЄС», коли складаєте казки про те, що їм забороняють, не дають стріляти. Ви ж їх і розбещуєте, «Вагнером» цим усім, Медведчуком… Ви зовнішність президента обговорюєте… Не так бронежилет сидить, не так каска – ви ж до рівня жіночого гуртожитку опустилися ПТУшного, розумієте?»

Геращенко заявила, що не може бути в ефірі, де триває сексизм.