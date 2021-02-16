В «Європейській солідарності» звинувачують Арестовича в сексизмі через заяви про «жіночий гуртожиток»

Співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко покинула студію під час прямого ефіру програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV через висловлювання Олексія Арестовича – радника голови Офісу президента та речника української делегації в Тристоронній контактній групі.

«Я не можу бути в ефірі, де триває сексизм, і це не присікається, на жаль, ні ведучим, ні присутніми тут колегами», – сказала Геращенко.

Під час ефіру Арестович звинуватив «Європейську солідарність» у деморалізації українських військових та підриві національної безпеки.

«Хто деморалізує українських військових? Чи не ви? Не «ЄС», коли складаєте казки про те, що їм забороняють, не дають стріляти. Ви ж їх і розбещуєте, «Вагнером» цим усім, Медведчуком… Ви зовнішність президента обговорюєте… Не так бронежилет сидить, не так каска – ви ж до рівня жіночого гуртожитку опустилися ПТУшного, розумієте?» – заявив Арестович.

16 лютого він написав у фейсбуці: «Приношу свої щирі вибачення жіночим гуртожиткам за порівняння їх з «ЄС».

«Європейська солідарність» офіційно не коментувала слова Арестовича.