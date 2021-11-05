Рада відсторонила Третьякову від 5 засідань, Геращенко – ні

Верховна Рада 5 листопада ухвалила рішення про позбавлення народної депутатки Галини Третьякової зі «Слуги народу» права брати участь у п’яти засіданнях парламенту. 234 народних депутати підтримали рішення про відсторонення Третьякової.

Водночас парламенту не вистачило голосів для ухвалення аналогічного рішення щодо Ірини Геращенко з «Європейської солідарності». За це рішення були 190 народних депутатів.

Одразу після голосування голова Верховної Ради Руслан Стефанчук попросив Галину Третьякову залишити залу пленарних, проте самої Третьякової в залі і так не було, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Третьякову відсторонили за висловлювання про смерть депутата від групи «За майбутнє» Антона Полякова.

Депутатка Анна Скороход, яка раніше повідомила, що була заручена з Поляковим, із трибуни парламенту 5 листопада заявила, що відсторонення Третьякової – це «м’яке покарання» для депутатки. За словами Скороход, Третьякову мають позбавити мандату, але це має бути ініціативою президента.



«Якщо президент себе поважає, то таких людей в його оточені бути не має. Але це його вибір», – сказала Скороход.

Під час засідання Верховної Ради 8 жовтня представники депутатської групи «За майбутнє» заявили, що Третьякова у фракційному чаті «Слуги народу» прокоментувала смерть члена цієї групи Антона Полякова фразою «одним ворогом менше». У Раді засудили такі висловлювання, сама Третьякова заявила, що це «свобода слова».

Зрештою всі фракції парламенту підписали листа до комітету Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту з вимогою відсторонити Третьякову від участі в пленарних засіданнях на п’ять днів.

Ірину Геращенко, за її словами, рекомендували позбавити права участі у п’яти засіданнях через її виступ у 2019 році. Тоді вона порівняла народних депутатів від монобільшості з «зеленими чоловічками».

На своїй сторінці у фейсбуці 4 листопада Геращенко заявила, що ініціатива з відстороненням її від засідань є «виключно бажанням зелених чєловєчків закрити рота опозиції».