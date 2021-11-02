Поліція поки не отримала доказів, які підтверджували б насильницьку смерть Полякова – Єнін

Станом на зараз Національна поліція України не отримала доказів, які підтверджували б насильницьку смерть народного депутата Антона Полякова, заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін.

Як повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ, в ефірі телеканалу «Україна 24» він додав, що слідство має висновки експертиз, які «однозначно свідчать» про наявність наркотичних речовин у крові народного депутата Антона Полякова.

«Тепер завдання слідства – з’ясувати обставини, за яких ці наркотичні речовини потрапили в його організм. Було це добровільно чи ні», – сказав Євгеній Єнін ввечері 1 листопада.

«Тільки-но буде отримано висновки ще кількох експертиз, ми зможемо ствердно або в негативному ключі сказати про можливу причетність тих чи інших осіб до обставин смерті пана Полякова», – додав заступник голови МВС.

Напередодні народна депутатка від групи «За майбутнє» Анна Скороход заявила, що її нареченого, депутата Антона Полякова вбили.

«Ми були заручені. Ми повинні були розписатися на його день народження, він дуже цього хотів, тому що для нього це було свято. Тому я скоріше не просто друг, а кохана жінка. Мені дуже неприємний весь цей бруд, який ллється, лився, ця брехня, яка поширюється, зокрема правоохоронними органами, і яка не має нічого спільного з правдою. Я хотіла б відкрито і відверто на всю країну заявити, що Антон Поляков був убитий, і не треба придумувати нічого, не треба розповідати нічого про наркотики, або ще якусь нісенітницю», – заявила депутатка.

Вона додала, що бачила на тілі загиблого «борозду на шиї», начебто від удушення, походження якої, за словами Скороход, у поліції не пояснили.

Про смерть Антона Полякова вранці 8 жовтня повідомили у поліції. За цим фактом відкрили кримінальне провадження за статтею «умисне вбивство» з приміткою «природна смерть». Полякову було 33 роки.

Начальник Головного управління Нацполіції у Києві Іван Вигівський казав, що поліція розглядає кілька версій смерті депутата Антона Полякова – хронічне захворювання, отруєння невідомою речовиною (як самостійно, так і невідомою особою).

У Міністерстві внутріншніх справ заявили, що серед особистих речей померлого народного депутата Антона Полякова виявили два катетери з речовиною бурого кольору, а також слідство встановило наявність метадону у крові депутата.