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12 Вересень 2019, Київ 19:36
Новини | Політика

«Європейська солідарність» закликає не позбавляти Геращенко права відвідувати засідання

Геращенко під час виступу 10 вересня: «П’ять років тому «зелені чоловічки» захопили Крим. Зараз «зелені чоловічки» захоплюють український парламент

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Фракція партії «Європейська солідарність» закликає інші фракції не допустити позбавлення народного депутата Ірини Геращенко права відвідувати парламентські засідання.

12 вересня регламентний комітет Верховної Ради заборонив Геращенко брати участь у п’яти засіданнях парламенту. Рішення підтримали 6 членів комітету з 11.

«Це рішення суперечить Конституції України, тому що скасовуючи депутатську недоторканність, ми дозволили депутату з цієї трибуни висловлюватись спокійно і вірно. Це рішення обмежує право наших виборців, які голосували за «Європейську Солідарність». Це рішення обмежує право нашої фракції, оскільки Ірина Геращенко не просто депутат, а співголова нашої фракції», – заявили в «Європейській солідарності».

10 вересня Геращенко з трибуни парламенту сказала: «П’ять років тому «зелені чоловічки» захопили Крим. Зараз «зелені чоловічки» захоплюють український парламент». Після цих слів на трибуні вимкнули мікрофон, а спікер Верховної Ради Дмитро Разумков назвав «неприпустимим» порівняння народних депутатів України з «тим, що ми спостерігали у 14-му році».

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