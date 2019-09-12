«Європейська солідарність» закликає не позбавляти Геращенко права відвідувати засідання

Фракція партії «Європейська солідарність» закликає інші фракції не допустити позбавлення народного депутата Ірини Геращенко права відвідувати парламентські засідання.

12 вересня регламентний комітет Верховної Ради заборонив Геращенко брати участь у п’яти засіданнях парламенту. Рішення підтримали 6 членів комітету з 11.

«Це рішення суперечить Конституції України, тому що скасовуючи депутатську недоторканність, ми дозволили депутату з цієї трибуни висловлюватись спокійно і вірно. Це рішення обмежує право наших виборців, які голосували за «Європейську Солідарність». Це рішення обмежує право нашої фракції, оскільки Ірина Геращенко не просто депутат, а співголова нашої фракції», – заявили в «Європейській солідарності».

10 вересня Геращенко з трибуни парламенту сказала: «П’ять років тому «зелені чоловічки» захопили Крим. Зараз «зелені чоловічки» захоплюють український парламент». Після цих слів на трибуні вимкнули мікрофон, а спікер Верховної Ради Дмитро Разумков назвав «неприпустимим» порівняння народних депутатів України з «тим, що ми спостерігали у 14-му році».