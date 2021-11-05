Скороход закликала Раду створити ТСК для розслідування смерті Полякова

Народна депутатка з групи «За майбутнє» Анна Скороход закликала колег по парламенту проголосувати за створення тимчасової слідчої комісії щодо з’ясування причин смерті народного депутата Антона Полякова.

Вона заявила про це з трибуни парламенту 5 листопада. Поруч зі Скороход під час її виступу стояли депутати з різних фракцій і груп парламенту.

Вона також вкотре заявила, що Полякова вбили.

«Версія про якісь наркотики – безпідставна і не має жодного права на життя. Я його знала дуже добре, і тому в це ніколи не повірю», – наголосила Скороход.

Вона закликала народних депутатів на наступному пленарному тижні проголосувати за створення ТСК. За словами депутатки, тільки фракція «Слуга народу» не подала свої кандидатури до цієї ТСК.

Про смерть Антона Полякова вранці 8 жовтня повідомили у поліції. За цим фактом відкрили кримінальне провадження за статтею «умисне вбивство» з приміткою «природна смерть». Полякову було 33 роки.

Начальник Головного управління Нацполіції у Києві Іван Вигівський казав, що поліція розглядає кілька версій смерті депутата Антона Полякова – хронічне захворювання, отруєння невідомою речовиною (як самостійно, так і невідомою особою).

У Міністерстві внутріншніх справ заявили, що серед особистих речей померлого народного депутата Антона Полякова виявили два катетери з речовиною бурого кольору, а також слідство встановило наявність метадону у крові депутата.

Після заяв Анни Скороход про те, що Полякова вбили, перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін заявляв, що Національна поліція України наразі не отримала доказів, які підтверджували б насильницьку смерть народного депутата.